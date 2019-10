Um Samschdeg stoung den 3. Geeschterlaf um Herschesfeld um Programm wou et eng Distanz vun 10 km ze bewältege gouf.

Bei den Dammen konnt sech d'Liz Nepper an enger Zäit vun 38 Minutten an 33 Sekonnen däitlech virum Anny Wolter an dem Jenny Gloden duerchsetzen.

Bei den Hären geet d'Victoire un de Matthias Geistor an enger Zäit vun 34 Minutten an 58 Sekonnen. Op déi 2. Plaz koum de Sebastien Laurier virum Toni Veigas.