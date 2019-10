Am Stade Jos Haupert konnt keng Ekipp de Ball am Gol ënnerbréngen an domadder léisst de Progrès wichteg Punkte leien.

An den éischte 45 Minutten war Nidderkuer déi besser Ekipp a Stroossen konnt sech beim Schon bedanken dat et an der Paus nach 0:0 stoung. An der 12. Minutt gouf et déi éischt gutt Chance fir Nidderkuer wéi den De Almeida mat sengem Schoss um Schon hänke bliwwen ass. Och an der 22. Minutt war et nees de Schon deen dës kéier e Schoss vum Bastos konnt paréieren. No 33 Minutten huet de Nationalgolkipper nach eng kéier seng Klass ënner Beweis gestallt wéi en e Schoss vum Vogel aus 30 Meter paréiert huet.

Och no der Paus war de Progrès weider déi dominant Ekipp mee konnt weiderhin seng Chancen net notzen. An der 55. Minutt huet de Vogel aus kuerzer Distanz an dem Schon seng Äerm geschoss. Just 3 Minutt méi spéit war et op der anerer Säit de Flauss dee ganz staark e Ball vum Szimayer aus dem Wénkel geholl huet. Dono war Stroossen och besser am Match a war méi aggressiv. Mee et sollt kenger Ekipp méi e Gol geléngen sou dat et mat engem 0:0 op en Enn gaangen ass.