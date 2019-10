Iwwerdeems konnt sech de Karlsruher SC 5 Minutte viru Schluss géint Darmstadt behaapten. Bei deem Match war den Dirk Carlson 90 Minutten iwwer Reservist.

An der däitscher Coupe stoungen um Dënschdeg den Owend zwee Lëtzebuerger Nationalspiller um Bou: bei Paderborn war et de Laurent Jans a beim Karlsruher SC den Dirk Carlson.

Just ee vu béide koum an den Asaz an dat war de Laurent Jans. Den Éisleker huet an der leschter Zäit bei sengem Veräin ee schwéiere Stand a koum an der Bundesliga nach guer net zum Zoch. En Dënschdeg krut hien awer vun Ufank d'Vertraue vum Trainer. An der 87. Minutt gouf de Jans ausgewiesselt, Paderborn huet 0:1 de Kierzere gezunn an ass elo aus dem DFP Pokal eliminéiert.

De KSC konnt sech iwwerdeems zu Darmstadt, mat engem Dirk Carlson op der Bänk, duerchsetzen.

Méi iwwer béid Matcher liest Dir hei:

An Holland waren 1/32-Finallen an der Coupe. Hei krut et Maastricht mat Dodrecht ze dinn. Och hei war ee Lëtzebuerger mat vun der Partie: den Enes Mahmutovic. D'nämmlecht wéi de Laurent Jans ass och hien an der 87. Minutt ausgewiesselt ginn an och seng Ekipp ass no enger Defaite aus der Kompetitioun eliminéiert ginn. Um Enn stoung eng 1:3-Defaite fir Maastricht um Tableau.