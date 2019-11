Den 2:0 géint Crystal Palace war déi 5. Victoire um Stéck fir d'Blues. Iwwerdeems trennen sech Tottenham a Sheffield 1:1

Um Samschdeg gouf op internationaler Iewe an den europäeschen Championnater Futtball gespillt.

Um Samschdeg war et och d'Suite vum 11. Spilldag an der Bundesliga. Hei den Iwwerbléck mat de Resultater.

Premier League

FC Chelsea - Crystal Palace 2:0

1:0 Abraham (52'), 2:0 Pulisic (79')

Fir den FC Chelsea leeft et ënnert dem Trainer Frank Lampard ëmmer besser. An der éischter Hallschent hat d'Lokalekipp eng sëlleche Chancen, ma virum Gol waren d'Spiller ronderëm de Christian Pulisic net effizient genuch. An der 52. Minutt huet et dunn awer am Gol vu Crystal Palace gerabbelt. Den Abraham huet säin 10. Gol an dëser Saison geschoss. An der 79. Minutt huet dunn de Pulisic op 2:0 erhéicht. Dëst sollt och d'Schlussresultat sinn.

Tottenham Hotspur - Sheffield United 1:1

1:0 Son (58'), 1:1 Baldock (78')

Tottenham Hotspurs lafen hirer Topform weider no. Géint den Opsteiger an aktuell Iwwerraschungsekipp vu Sheffield United kënnt d'Ekipp ronderëm den Trainer Mauricio Pochettino net iwwer een 1:1 eraus.

Leicester City - FC Arsenal (18h30)

Serie A

Inter Mailand - Hellas Verona (18h00)

SSC Neapel - CFC Genua (20h45)

La Liga

SD Eibar - Real Madrid (18h30)

Fc Barcelona - Celta Vigo (21h00)

Ligue 1

Stade Brest - PSG (17h30)

OSC Lille - FC Metz (20h00)

