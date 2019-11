En huet gelidden an de leschte Wochen, den Terrain um Stade Josy Barthel.

Vill hätt net gefeelt, da wär den EM-Qualifikatiounsmatch géint Portugal ofgesot ginn. An 9 Deeg steet mat Diddeleng géint Nikosia e weideren internationale Match um Programm an d'Fro bleift, ob dës Partie sécher ka gespillt ginn.

De Jéis Weber an de Cyril Schweitzer haten et an de leschte Woche wierklech net einfach. Virun allem beim Europa-League-Optrëtt vun Diddeleng géint Sevilla huet den Terrain op der Areler Strooss gelidden, sou déi zwee Responsabel vum Stade Josy Barthel. An de ville Reen huet d'Situatioun natierlech nach verschlëmmert. Mä um Enn konnt de Match géint Portugal sécher net ënnert deene beschten, mä ënnert reguläre Konditioune gespillt ginn. An direkt nom Match ass dann och nees um Wues geschafft ginn.

De Jéis Weber betount awer, datt den Terrain aktuell an engem besseren Zoustand wier, wéi nom Match vum F91 géint Sevilla. Allerdéngs misst ee kucken, wéi et viru geet, well d'Wieder spillt eng grouss Roll. Aktuell géing och d'Waasser net esou oflafen, wéi ee sech dat virstellt.

Zanter dem Europa-League-Match ufanks Oktober tëschent Diddeleng a Qarabag huet de Service des Sports mat alle Mëttele probéiert, den Ufuerderunge vun der Uefa gerecht ze ginn an huet dann och d'Recommandatioun vun enger spezialiséierter Partner-Firma vun der Uefa konsequent ëmgesat. E Mëttwoch gëtt dann och nach mat enger Kamera kontrolléiert, ob d'Réier vum Drainage fräi sinn.

Déi leschte Woch hunn iwwer 30 Leit um Terrain geschafft. An och an den nächsten Deeg waart vill Aarbecht op de Service des Sports. Dat weess och den F91 Diddeleng. Nodeems de Match d'lescht Saison géint Betis wéinst dem Frascht bal op den nächsten Dag verréckelt gi war, steet och de Match vum F91 géint Nikosia op der Kipp. Dofir huet den Doublé-Gewënner eng Baatsch vu ronn 50.000 Euro kaf, déi an de leschte Wochen och um Stade Josy Barthel benotzt gouf.

De Fall gesat, et kéint den Donneschden an enger Woch net am Stade Josy Barthel gespillt ginn, da brauch den F91 e Plang B. Dee kéint ewéi bei der Nationalekipp Déifferdeng heeschen. Mä dorunner wëll elo nach kee wierklech denken. Dann hätt een nämlech ee grousse Problem beim F91 Diddeleng, esou de Manou Goergen, dee beim Veräin aus der Forge du Sud am Comité ass.

De Stadion op der Areler Strooss ass a sengen leschte Zich an d'Leit vum Service des Sports probéieren, en um Liewen ze halen. Hoffe mer just, dass se och an enger décker Woch fir hir Efforte belount ginn.