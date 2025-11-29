St. Pauli a Sinani verléieren trotz gudder Leeschtung zu München
Benfica an de Leandro Barreiro konnten iwwerdeems eng spéit Victoire feieren.
Benfica louch zu Madeira géint Nacional laang hannen, kann duerch zwee spéit Goler awer nach 2:1 gewannen. De Leandro Barreiro stoung an der Startformatioun a gouf no 77 Minutten ausgewiesselt.
An der Bundesliga huet St. Pauli auswäerts zu München laang gutt dogéint gehalen, duerch zwee Goler an der Nospillzäit huet ee sech um Enn awer mussen 1:3 geschloe ginn. Den Danel Sinani gouf no 18 Minutte fir de verletzte Buteur Hountondji agewiesselt.
Donieft huet Hoffenheim Augsburg keng Chance gelooss a sech mat 3:0 behaapt. Den Aiman Dardari war bei den Augsburger net am Kader.
An der zweeter Bundesliga huet Greuter Fürth doheem 0:3 géint Bochum de Kierzere gezunn, woumat ee weider op ee Befreiungsschlag aus dem Tabellekeller waarde muss. De Mathias Olesen ass déi 90 Minutten op der Bänk bliwwen.
Venedeg huet sech an der zweeter italieenescher Liga 3:0 géint Mantova duerchgesat. De Seid Korac stoung bei Venedeg am Kader, hien ass awer net zum Asaz komm.
An der hollännescher Eredivisie gouf et fir Heracles en 1:1 zu Sittard. Den Yvandro Borges ass bei op Säite vun Heracles de ganze Match iwwer op der Bänk bliwwen.
An der Schwäizer Super League ass Winterthur zu Luzern eng wichteg 3:1-Victoire am Ofstigskampf gelongen. De Marvin Martins ass bei Winterthur net zum Asaz komm, hie stoung awer am Kader.
Freideg
An der Bundesliga gouf et en 0:0 tëscht der Borussia aus Gladbach an RB Leipzig. De jonke Golkipp Tiago Pereira Cardoso souz bei de Gladbacher op der Bänk.
An der Véierelsfinall vum King Cup a Saudi Arabien huet Al Khaleej 3:4 bei Al Kholood verluer. D'Ekipp vum Anthony Moris, deen déi 90 Minutten iwwer tëscht de Pottoe stoung, ass domat eliminéiert.
Fir St. Pölten mam Dirk Carlson gouf et een 1:1 bei Hertha Wels an der zweeter éisträichescher Liga, woumat een awer weider Tabelleleader bleift. De Carlson stoung de ganze Match um Terrain.
An der ieweschter Divisioun a Serbien gouf et een 1:1 tëscht Cukaricki an IMT Novi Beograd. Op Säite vun de Gäscht ass den Olivier Thill no 65 Minutten beim Score vun 1:0 fir Cukaricki agewiesselt ginn.