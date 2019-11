Donieft gouf et och eng héich Victoire fir 49ers géint d'Packers an d'Redskins klappen d'Lions.

Et war en direkt Duell aus der NFC South. An d'Saints hunn direkt mam éischten Drive virgeluecht an de Ball an d'Endzone bruecht. Si hu souguer nach 7 Punkten dropgeluecht a ware sou 14:0 vir. Nach am éischte Quarter hunn d'Panthers op 6:14 verkierzt. 9:3 fir d'Gäscht aus Carolina huet et am zweete Quarter geheescht, esou datt et mat 15:17 fir d'Saints an d'Paus gaangen ass. Nom Téi dann nees 14 Punkte fir d'Saints, 9 hunn d'Panthers nogeluecht. Esou war an de leschte 15 Minutten nach alles dran. D'Panthers hu wuel 7 Punkte gemaach, woumat si eng Overtime hätte kéinte provozéieren, ma de Saints ass e Fieldgoal duergaangen, fir de Match 34:31 ze gewannen.

FINAL: A last-minute FG lifts the @Saints over the Panthers for New Orleans' 9th win of the season! #CARvsNO pic.twitter.com/UhbubrQsoV — NFL (@NFL) November 24, 2019

Eng zweet, vläicht e bëssen iwwerraschend Victoire gouf et fir d'Redskins, déi d'Lions op Besuch haten. Schonn an der Paus ware si 13:6 vir an och an der zweeter Hallschent huet hir Defense gehalen. 10 Punkten hu se zougelooss, 6 konnt d'Offense produzéieren. Opfälleg war, datt den Driskel vun de Lions ganzer 3 Interceptions gehäit huet. Esou wënnt d'Ekipp aus der Haaptstad hiren zweete Match an der Saison mat 19:16.

America's Game of the Week war d'Openeentreffe vun de Cowboys an de Patriots. Et war e Match, dee vun de Verdeedegungen dominéiert gouf. Esou ass dem Dak Prescott a senge Cowboys net een Touchdown gelongen, den Tom Brady huet de Ball ëmmerhin eng Kéier an d'Endzone bruecht. Esou stoung et no 15 Minutte 7:0 fir d'Heemekipp an der Paus waren d'Patriots dunn 10:6 vir. No engem 0:0 am drëtte Véierel, konnten d'Patriots op 13:6 ausbauen an d'Cowboys nach eng Kéier verkierzen, ma si koumen net méi drun. Esou geet dëse Match mat 13:9 fir d'Ekipp aus der Géigend vu Boston aus.

Däitlech méi Punkten, op alle Fall vun denger Ekipp, sinn tëscht de Packers an de 49ers gefall. Hei war et d'Ekipp aus San Francisco, déi souwuel an der Offense wéi och an der Defense d'Akzenter gesat huet. De Packers ass am ganze Match et just am drëtte Véierel gelongen, fir Punkten ze maachen, dat duerch en Touchdown an enger 2-Point-Conversion. An der Paus louche si dogéint schonn 23:0 hannen a verléieren de Match zum Schluss mat 37:8. D'Statistik weist, datt den Jimmy Garoppolo (14/20 Passen ukomm) ganzer 253 Yards en zwee Touchdowns erworf huet. Vum Aaron Rodgers sinn zwar 20 vun 33 Passen un de Mann komm, ma hei si just 104 Yards an 1 Touchdown dobäi erauskomm.

Werfe mer e Bléck op d'Playoffs. An der AFC stinn do d'Patriots (10-1-0) an d'Ravens (8-2-0) an der Divisonal Round. Fir d'Wildcards wieren d'Texans (7-4-0), d'Chiefs (7-4-0), d'Bills (8-3-0) an d'Steelers (6-5-0) qualifizéiert. Gutt Chancen hätten nach d'Raiders, d'Colts, d'Titans an d'Browns.

An der NFC hunn d'49ers (10-1-0) d'Nues vir, dat virun de Saints (9-2-0). An de Wildcards géingen d'Packers (8-3-0), d'Cowboys (6-5-0) d'Seahawks (9-2-0) an d'Vikings (8-3-0) stoen. D'Rams, d'Bears, d'Eagles an d'Panthers hunn hei nach eng realistesch Chance, fir nach an d'Playoffs ze kommen.

Eenzeg Ekipp, déi komplett eliminéiert ass, sinn d'Bengals aus der AFC, déi dës Saison nach kee Match gewonnen hunn.

D'Resultater am Iwwerbléck

Seahawks - Eagles 17:9

Lions - Redskins 16:19

Raiders - Jets 3:34

Panthers - Saints 31:34

Dolphins - Browns 24:41

Steelers - Bengals 16:10

Buccaneers - Falcons 35:22

Giants - Bears 14:19

Broncos - Bills 3:20

Jaguars - Titans 20:42

Cowboys - Patriots 9:13

Packers - 49ers 8:37

Colts - Texans 17:20

E Méindeg den Owend spillen nach d'Ravens auswäerts géint Rams.