Um Enn hat d'US-Amerikanerin ganzer 2 Sekonnen an 29 Honnertstel Avance op d'Petra Vlhova aus Tschechien.

Op en Neits war géint d'Mikaela Shiffrin kee Kraut gewuess. Kloer an däitlech setzt si sech zu Killington an den USA géint d'Petra Vlhova an d'Anna Swenn-Larsson duerch.

Am General läit d'Shiffrin elo mat 240 Punkten op der éischter Plaz, dëst virum Wendy Holdener aus der Schwäiz mat 128 Punkten.