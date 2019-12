An England bleift Arsenal nom 2:2 géint Norwich weider hannert den Erwaardungen, Juventus Turin a Sassuolo trenne sech an Italien och mat 2:2.

Bundesliga

Gladbach - Freiburg 4:2

1:0 Thuram (3'), 1:1 Schmid (6'), 2:1 Embolo (46'), 3:1 Herrmann (51'), 3:2 Höler (58'), 4:2 Embolo (71')

No der Victoire vu Leipzig um Samschdeg wollt sech d'Lokalekipp vu Gladbach d'Féierung an der Bundesliga erëm zeréckhuelen. Mat dëser Intentioun si si dann och an de Match gaangen. An der 3. Minutt war et den Thuram, deen d'"Fohlen" a Féierung brénge konnt. D'Freed war allerdéngs net vu laanger Dauer. An der 6. Minutt war dem Schmid ee flotte Gol gelongen, dëst no engem Fräistouss aus gutt 17. Meter.

Nom Säitewiessel waren en op en neits déi Gladbacher, déi besser aus der Kabinn koum waren. An der 46. Minutt konnt den Embolo den 2:1 markéieren. Dësen Embolo hat nëmmen 3 Minutte méi spéit d'Chance, aus eelef Meter ze erhéijen, ma hie sollt de Ball awer net am Filet ënnerbréngen. An der 51. Minutt konnt den Herrmann da vir d'Virentscheedung suergen. Dem Höhler war an der 58. Minutt den tëschenzäitlechen Uschloss gelongen, ma et war op en Neits den Embolo, deen an der 71. Minutt fir d'Entscheedung suerge konnt.

Wolfsburg - Bremen

18:00 Auer

Premier League

Norwich - Arsenal 2:2

1:0 Pukki (21'), 1:1 Aubameyang (29'), 2:1 Cantwell (45'+2), 2:2 Aubameyang (57')

Arsenal bleift weider hannert den Erwaardungen zeréck. Zu Norwich goung et denkbar schlecht lass fir d'Londoner. An der 21. Minutt konnt de Pukki fir d'Féierung fir d'Haushäre suergen. Den Aubameyang konnt an der 29. Minutt aus eelef Meter ausgläichen, ma nach virun der Paus war et de Cantwell, deen Norwich erëm a Féierung brénge konnt.

Fir de Schlusspunkt an der Partie konnt den Aubameyang suergen, deen den 2:2 an der 57. Minutt markéiere konnt.

LaLiga

Sevilla - Leganés 1:0

1:0 Diego Carlos (63')

Am spuenesche Championnat konnt sech Sevilla géint den Tabelleleschte vu Leganés duerchsetzen. Et hat allerdéngs bis zur 63. Minutt gedauert, éiert de Favorit a Persoun vum Diego Carlos de Gol vum Dag markéiere konnt.

Sevilla konnt sech soumat kuerzfristeg laanscht den FC Barcelona an der Tabell op déi zweete Plaz verbesseren.

Serie A

Juventus Turin - Sassuolo 2:2

1:0 Bonucci (20'), 1:1 Boga (23'), 1:2 Caputo (47'), 2:2 Ronaldo (68')

Fir Juventus gouf et doheem géint Sassuolo een enttäuschende Remis am Duell ëm den Titel an Italien. Nodeems de Bonucci an der 20. Minutt fir d'Féierung fir d'Männer aus Turin gesuergt hat, war et nëmmen 3 Minutte méi spéit de Boga, deen ausgläiche konnt. Direkt nom Téi, an der 47. Spillminutt, war et dann de Caputo, dee fir déi iwwerraschend Féierung vun de Gäscht suerge konnt. Um Enn war et awer de Cristiano Ronaldo, dee senge Faarwen duerch een Eelefmeter ee Punkt rette konnt.

Ligue 1

AS Monaco - PSG

An der héchster franséischer Spillklass war et um Sonndeg d'Neiegkeet, dass de Match tëscht dem AS Monaco an dem Leader vu Paräis op Grond vun de Wiederkonditiounen net ugepaff konnt ginn. Wéini dës Partie nogespillt gëtt ass nach net gewosst.