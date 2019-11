E Samschdegmëtteg war et d'Suite vum 13. Spilldag an der däitscher Futtball-Bundesliga. De Laurent Jans konnt hei säin 1. Scorrerpunkt sammelen.

13. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Hertha - Dortmund 1:2

0:1 Sancho (15'), 0:2 Hazard (17'), 1:2 Darida (34')

Dortmund war an der däitscher Haaptstad géint déi "Al Damm" vun der Hertha gefuerdert. Déi 3 Punkten hu fir Schwaarzgiel onbedéngt missen hier, wann ee weider op den ieweschten Tabelleplazen positionéiert wollt sinn. De BVB koum besser wéi de Géigner an de Match an huet ronderëm d'Véierelsstonn direkt zweemol markéiert a sech domat eng gutt Ausgangspositioun fir de Rescht vum Match verschaaft.

D'Hertha koum awer knapp 10 Minutte virun der Paus duerch ee Gol vum Darida zeréck an d'Partie. An och déi gielrout Kaart vum Hummels an der 45. Minutt huet de Match nees spannend gemaach. Nom Säitewiessel huet de Selke de vermeintlechen 2:2-Ausgläich markéiert, de Gol gouf awer wéinst enger Abseitspositioun net validéiert.

Esou goung et an d'Schlussphas mat engem deziméierten Dortmund an enger Hertha, déi nach op d'mannst 1 Punkt zu Berlin hale wollt. Um Enn huet d'Ekipp vum Trainer Favre déi knapp Féierung awer iwwer d'Zäit bruecht.

Paderborn - Leipzig 2:3

0:1 Schick (3'), 0:2 Sabitzer (4'), 0:3 Werner (26'), 1:3 Mamba (62'), 2:3 Gjasula (73')

Virop war et d'Informatioun, datt de Laurent Jans op en Neits géing vun Ufank u starten. De Kapitän vun der Lëtzebuerger Nationalekipp stoung, nom leschte Weekend géint de BVB, och e Samschdeg de Mëtteg an der Startformatioun.

Bedenklech schlecht ass et awer fir de Jans a Co. ugaangen. Bannent zwou Minutten hunn d'Bullen nämlech zweemol äiskal zougeschloen. Fréi an der Partie war d'Richtung vum Match scho virginn: Paderborn huet misse Schlëmmeres verhënneren. Ma an der 26. Minutt huet Leipzig a Persoun vum Werner den 3:0 markéiert - dat war och d'Resultat an der Paus.

Nom Téi goung et mam Laurent Jans an der Ekipp weider. Kuerz no der Stonn huet de Lëtzebuerger mat enger Pass an d'Déift dem Mamba säin 1:3 virbereet. Domat huet de Jans säin 1. Scorrerpunkt an der Bundesliga gesammelt. Vu Leipzig war net méi vill ze gesinn, et huet just nach eng Ekipp gespillt an dat war Paderborn. D'Heemekipp huet sech an der 73. Minutt mam 2:3 belount a mat där Konstellatioun goung et an d'Schlussphas.

An der 84. gouf de Laurent Jans no enger anstänneger Leeschtung ausgewiesselt. Paderborn goung no enger couragéierter Leeschtung an der 2. Hallschecht awer als Verléierer vum Terrain.

Köln - Augsburg 1:1

0:1 Niederlechner (43'), 1:1 Cordoba (86')

Eng ëmkämpfte Partie, mat jee enger rouder Kaart op all Säit, goung mat enger 0:1-Féierung fir d'Augsburger an d'Paus. An der 2. Hallschecht hu sech d'Gemidder e bësse berouegt a Köln huet an der Schlussphas den 1:1-Ausgläich geschoss.

Hoffenheim - Düsseldorf 1:1

1:0 Kramaric (6'), 1:1 Hennings (88')

Fréi ass d'TSG am eegene Stadion duerch de Kramaric a Féierung gaangen. Nom Säitewiessel goung et laang ouni Goler weider, bis dem Hennings 2 Minutte viru Schluss den Ausgläich gelongen ass.

Bayern - Leverkusen

Um 18.30 Auer.