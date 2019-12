An der 2. Bundesliga an Däitschland huet Karlsruhe géint Bielefeld 1:1 gespillt. An Holland gouf et fir den Enes Mahmutovic och e Remis.

An der Eerste Divisie an Holland huet Maastricht e Freideg den Owend géint Utrecht 1:1 gläichgespillt. Den Enes Mahmutovic stoung fir Maastricht déi 90 Minutten iwwer um Terrain. Fir d'Lokalekipp ass et e wichtege Punkt, well et stécht een aktuell am Ofstigskampf.

An der 2. Bundesliga an Däitschland koum den Dirk Carlson e Freideg den Owend beim Karlsruher SC net an den Asaz. De Veräin vum Lëtzebuerger Nationalspiller huet 2:2 zu Bielefeld géint den Tabelleleader gläichgespillt.

An der Ligue 1 a Frankräich huet Lille géint Stade Brest 1:0 gewonnen. D'Ekipp vum President Gérard Lopez steet an der provisorescher Tabell elo op der 3. Plaz. Den decisive Gol huet den Osimhen an der 16. Minutt geschoss. Sekonne viru Schluss huet de Bamba nach een Eelefmeter laanscht de Gol gesat.