An Däitschland konnt sech Union Berlin mat 2:0 géint Köln duerchsetzen. An England wënnt Leicester City mat 4:1 géint Aston Villa.

Bundesliga

Union Berlin - 1. FC Köln

1:0 Andersson (33.'), 2:0 Andersson (50.')



Och ënnert dem Markus Gisdol leeft et fir Köln weiderhin net ronn. An der Attack waren se gréisstendeels harmlos an esou war et Union Berlin déi an der 33. Minutt a Féierung konnte goen. An och no der Paus sollt et fir d'Gäscht net besser lafen wëll schonn an der 50. Minutt konnt den Andersson mat sengem 2. perséinleche Gol op 2:0 stellen. Dono war de Match dann net méi sou animéiert an et ass beim 2:0 bliwwen.

Werder Bremen - SC Paderborn 18h00

Premier League

Aston Villa - Leicester City 1:4

0:1 Vardy (20.'), 0:2 Iheanacho (41.'), 1:2 Grealish (45.+2.'), 1:3 Evans (49.'), 1:4 Vardy (75.')

