Tschechin, déi eigentlech um Snowboard doheem ass, huet d'Descente zu Lake Louis a Kanada gewonnen.

2018 hat d'Ester Ledecka schonn eng Kéier fir eng fauschtdéck Iwwerraschung am Schi Alpin gesuergt. Bei den Olympesche Spiller zu Pyeongchang hat déi 2-fach Weltmeeschterin am Snowboard Gold am Super G gewonnen. E Freideg den Owend huet déi 24 Joer al Tschechin gewisen, datt si och an der Descente gewanne kann.

Zu Lake Louis a Kanada huet si sech virun der Schwäizerin Corinne Suter an der Éisträicherin Stephanie Venier duerchgesat. D'Ledecka hat e Virsprong vu 35 respektiv 45 Honnertstel.

Fir d'Tschechin ass et déi 1. Victoire am Weltcup.

Wéinst staarkem Schnéifall war d'Competitioun mat enger Stonn Verspéidung gestart ginn.

Et gouf och eng uerg Chute. D'US-Amerikanerin Hurt war gefall a gouf mam Helikopter an d'Spidol geflunn. Aktuell Informatiounen iwwert hir Gesondheetszoustand gëtt et net.