Am Dezember gëtt am Tennis déi nei Saison esou lues nees agelaut a fir d'Eléonora Molinaro fänkt se gutt un.

Déi Lëtzebuerger Tennisspillerin (WTA-282) huet an der éischter Ronn vun der Qualifikatioun beim ITF-Tournoi zu Dubai an zwee Sätz, 7-5 an 6-3 géint d'Shatoo Mohamad (WTA-1034) aus den USA gewonnen.