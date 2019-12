Am Nodrosmatch vum 9. Spilldag klappt Hueschtert d'Millebaach mat 1:0 duerch e Gol vum Yala Lusala.

Grouss Chancen gouf et an der éischter Halschent net. Béid Ekippen haten et vill mat laange Bäll probéiert mee dëst sollt net zu grousse Chancen féieren. Och de staarke Reen huet et de Spiller schwéier gemaach fir proppere Futtball ze spillen. An der 59. Minutt war et dann awer de Yala Lusala deen den 1:0 markéiere konnt. No engem Aworf konnt sech Yala Lusala bis an de Strofraum duerchsetzen an huet de Ball an de laangen Eck geschoss. Et war awer weiderhin keng Ekipp dominéierend sou dat et weider spannend bliwwen ass. Der Millebaach ass awer net den 1:1 gelongen a soumat gewënnt Hueschter d'Kellerduell mat 1:0.