Op der 2. Statioun vun der Tour de Ski konnt sech bei den Hären de Alexander Bolshunov a bei den Dammen d'Ingvild Östberg duerchsetzen.

Bei den Damme konnt sech zu Toblach an Italien d'Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg an enger ganz spannender Course am Schlusssprint géint hir Landsfra Therese Johaug mat 4 Honnertstel duerchsetzen. Op der 10 km laanger Streck leeft mam Heidi Weng (+27.20s) eng weider Norwegerin op de Podium.

D'Poursuite bei den Hären ass op Neijoerschdag iwwer 15 km gaangen. Hei hunn d'Spectateuren zu Toblach an Italien net grad esou eng spannend Course wéi bei den Dammen erlieft. De Russ Alexander Bolshunov huet sech mat 13 Sekonnen a 70 Honnertstel viru sengem Landsmann Sergej Ustjugow behaapten. Op déi 3. Plaz a mat engem Réckstand vu 24 Sekonne leeft de Finn Iivo Niskanen.

Et ass schonns déi 14. Kéier, wou d'Tour de Ski ausgedroe gëtt. Si zielt Joer fir Joer zu den Héichpunkten an der Laanglaf-Saison. Tëscht dem 28. Dezember 2019 a dem 5. Januar 2020 mussen d'Laangleefer an d'Laangleeferinnen am Total 7 Etappen zu Lenzerheide (Schwäiz), Toblach (Italien) a Val di Fiemme (Italien) fueren.