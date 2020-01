Et war nawell ee geckege Match, deen déi ronn 500 Spectateure beim 1. Match vun dëser Saison zu Beefort gesinn hunn.

D'Ekipp vu Beefort, déi an der 1. Divisioun an der Belsch spillt, huet et nämlech richteg spannend gemaach. Nodeems si mat 0:2 hanne waren, konnte si op 2:2 ausgläichen. Herentals konnt awer op en Neits a Féierung goen, ma och heivunner huet d'Ekipp vu Beefort sech net aus der Rou brénge gelooss an esou konnte si um Enn ee ganz spannende Match awer nach mat 4:3 fir sech entscheeden.

Wéinst Ëmbauaarbechten war et fir déi Beeforter deen éischte Match an dëser Saison am Grand-Duché. Bis ewell hat een all d'Matcher an der Belsch gespillt.