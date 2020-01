Beim Massestart iwwer 10 km huet sech d'Favoritin souverän virum Heidi Weng an dem Ingvild Flugstad Östberg duerchgesat.

Bei den Damme wéi och bei den Häre stoung um Sonndeg de Mëtteg de Massestart zu Val di Viemme um Programm.

Den Optakt hunn Damme gemaach. An hei huet sech d'Favoritin Therese Johaug mat 50 Sekonne virum Heidi Weng a 54 Sekonne virum Ingvild Flugstad Östberg souverän am Massestart duerchgesat. Wat de General am Tour de Ski ubelaangt, do louch d'Gewënnerin vum Dag virum Massestart just 3 Sekonne virum Astrid Jacobsen. Ma Therse Johaug war um Sonndeg vu Ufank u hirer Géignerinnen e Strapp iwwerleeën, a huet an der géier Schlussmontée näischt ubrenne gelooss.