De Fransous ka sech virum Schwäizer Ramon Zenhäusern an dem Italiener Alex Vinatzer behaapten.

De Schwäizer Ramon Zenhäusern huet am Schnéi vu Zagreb am 1. Duerchgang déi schnellsten Zäit op d'Pist gezaubert. Hien louch virum Éisträicher Michael Matt an dem däitsche Linus Strasser a Féierung. Wéi sou oft am Slalom, ännert sech am 2. Duerchgang awer nach sou munches, sou och um Sonndeg den Owend.

Sou war et De Fransous Clément Noël dee vun der 4. Plaz bis ganz no fir gefuer ass. Hien hat am Zil e Virsprong vun 0,07 Sekonnen op de Roman Zenhäusern a 0,29 Sekonnen op den Italiener Alex Vinatzer.

Déi 2 grouss Favoritten Alexis Pinturault aus Frankräich an Henkrik Kristoffersen aus Norwegen fueren nëmmen op Plazen 9 respektiv 19.