Dat sot d'Mandy Minella an Australien, éiert d'Tennisspillerin an hir lescht Saison an hirer Karriär geet.

Et ass scho speziell, wann ee weess, datt all Tournoi, deen ee spillt, dee leschten op där Plaz ass.

Lescht Saison fir Mandy Minella/Reportage Franky Hippert

Déi 34 Joer al Spillerin vum Tennis Spora ass am Moment Down Under. Dëst Woch steet do den ITF-Tournoi zu Bendigo um Programm. Duerno kënnt dann deen éischte Grand Slam vun der Saison mat den Australian Open zu Melbourne. D'Mandy Minella ass sech bewosst, wat déi nächst Wochen a Méint op si duerkënnt.

Dem Mandy Minella ass bewosst, dass dëst déi leschte Kéier ass, dass si fir den Tennis an Australien ass. Nawell wëll d'Lëtzebuerger Nummer 1 probéieren, sech op den Tennis ze konzentréieren.

Fir d'aktuell Nummer 142 an der Weltranglëscht gëtt et an hirer 19. Saison op der Profi-Tour eng absolut Prioritéit. Dat Allerwichtegst wier nämlech Spaass ze hu beim Reesen a beim deem, wat ee mécht.

Et war schonn ze héieren, datt ugeduecht wär, datt de WTA-Tournoi op der Kockelscheier am Oktober dee leschten an der Karriär vum Mandy Minella kéint sinn.

Dat wär natierlech en Dram. Si wëll sech awer net festleeën. D'Mandy Minella wëll nämlech an Toppform sinn, wa si op der Kockelscheier géif opschloen.

Professionell, wéi d'Mandy Minella ass, huet se hir lescht Saison awer genee esou minutiéis virbereet, wéi all déi aner.