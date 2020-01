Den Tournoi vu Canberra gëtt op Grond vun den uerge Bëschbränn 600 Kilometer weider zu Bendigo gespillt, wou d’Loftqualitéit besser ass.

Am Tennis huet d’Mandy Minella an der Nuecht op e Mëttwoch am éischten Tour vum ITF-Tournoi vu Canberra an Australien an 3 Sätz géint d’Tierkin Pemra Ozgen gewonnen.

En Donneschdeg kritt d’Lëtzebuerger Nummer 1, déi domadder an hir 19. Saison gestart ass, et mat der Georgierin Ekarterina Gorgodze ze dinn.