Am defensive Beräich soll den Abdel Omrani fir méi Stabilitéit suergen an de Mana Dembelé soll d'Spill no vir verstäerken.

De Stater Racing huet sech fir d'Réckronn mat zwee neie Spiller verstäerkt. Den Abdel Omrani soll an der Defense fir méi Stabilitéit suergen. De Franco-Algerier huet fir d'lescht an der éischter Rumänescher Liga gespillt. Als Stiermer gouf de Mana Dembelé rekrutéiert. Den 31 Joer ale Stiermer huet haaptsächlech an der Ligue 2 a Frankräich säi Geld verdéngt. Säi leschte Veräin war Le Havre AC. Béid Spiller hu schonn emol ënnert dem aktuellen Trainer Regis Brouard am Profiberäich geschafft.