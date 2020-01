De Fransous huet e Freideg d'Course virum Emilien Jacquelin an dem Johannes Kühn dominéiert. De Johannes Thingnes Bö war net mat dobäi.

E Freideg sinn d'Hären an de Biathlon-Weltup zu Oberstdorf an Däitschland gestart. De Martin Fourcade huet sech am Sprint iwwer 10 Kilometer d'Victoire geséchert. Den 31 Joer ale Fransous huet sech no engem feelerfräie Schéisse mat engem Virsprong vu 25 Sekonne viru sengem Landsmann Emilien Jacquelin (1 Feeler) duerchgesat. Op de Podium ass nach de Johannes Kühn gelaf. Den Däitschen hat e Retard vun 33 Sekonnen an hat och ee Feeler geschoss.

De Johannes Thingnes Bö ass an Däitschland net mat dobäi. Den Norweger soll an den nächsten Deeg Papp ginn an ass dofir doheem bliwwen.

D'Pist zu Oberstdorf war wéinst dem ville Reen a kengem gudden Zoustand. D'Häre sinn dofir um klenge Circuite vun den Damme gelaf, 4 Tier vun 2,5 Kilometer.