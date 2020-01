E Samschdeg den Owend waren déi zwou Lëtzebuerger Äishockey-Ekippen am Asaz.

Beefort krut et an der 1. belscher Divisioun doheem mat Mechelen ze dinn, Tornado Lëtzebuerg krut Besuch vun de Fransouse vu Garges-lès-Gonesse ze dinn.

Tornado Lëtzebuerg - Grizzly de Garges 12:3

Den éischten Drëttel war nach mat engem 1:1 zimmlech ausgeglach, dono huet den Tornado Lëtzebuerg awer esou richteg opgedréint. No dem zweeten Drëttel stoung et 6:2 op der Kockelscheier. Weider esou däitlech goung et am leschten Drëttel, soudatt et no de leschten 20 Minutte viru ronn 520 Spectateuren 12:3 fir d'Lokalekipp stoung.

Äishockey: Tornado Lëtzebuerg - Grizzly de Garges (11.1.20) © Val Wagner

Beaufort Knights - Mechelen Golden Sharks 8:9

No enger spannender Partie leschte Samschdeg, déi d'Beeforter in extremis mat 4:3 virum eegene Public fir sech entscheede konnten, gouf et dëse Samschdeg eng knapp Néierlag. An der Overtime hu sech d'Beaufort Knights misse mat 8:9 geschloe ginn.