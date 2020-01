An der Nuecht op e Sonndeg waren an de Playoffs vun der NFL déi éischt zwou Partië vun der Divisional Round.

Am éischte Match hunn d‘San Francisco 49ers absolut näischt ubrenne gelooss an hunn d‘Minnesota Vikings mat 27:10 geklappt. An der zweeter Partie hunn d‘Tennessee Titans op en Neits fir eng Iwwerraschung gesuergt, si hunn nämlech de grousse Favorit, d’Baltimore Ravens mat 28:12 eliminéiert.

Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers

Jimmy G bréngt 49ers-Offense un d‘Rullen

Nodeem d‘Minnesota Vikings an hirem éischten Drive no nëmmen 3 Versich direkt hu misse punten, koum den Jimmy Garoppolo mat senger Offense op den Terrain. Hei ass et dem 27 Joer ale Quarterback gelongen, mat e puer staarke Passen iwwer d‘Feld ze marschéieren. Um Enn huet hien och nach ee Receiver an der Endzon fonnt, fir seng Ekipp a Féierung ze bréngen.

Cousins a Vikings weise Reaktioun

Dono konnten d‘Vikings awer eng Reaktioun weisen. No engem gudden Drive huet de Vikings-Quarterback Kirk Cousins eng gutt Pass op de Stephon Diggs gespillt, deen uschléissend an d‘Endzon lafe konnt.

49ers-Defense stoppt Vikings ëmmer nees

D‘Defense vun de 49ers war an der Nuecht op e Sonndeg ëmmer do, wa se gebraucht gouf. Esou war et virun allem ëmmer nees de Rookie Nick Bosa, deen der Offense vu Minnesota d‘Liewe schwéier gemaach huet. Ma och de Richard Sherman hat e groussen Undeel un dee gudder Leeschtung vun der Defense. Esou konnt hien zum Beispill eng Interception fänken.

D‘Laf-Spill vun de 49ers decidéiert de Match Den Tevin Coleman an de Raheem Mostert waren am weider Spillverlaf kaum ze stoppen. Déi zwee Running Backs hunn d‘Defense vun de Vikings ëmmer erëm viru gréisser Problemer gestallt. Esou war et de Coleman, deen op 105 Rushing Yards an 2 Touchdowns koum. Um Enn wënnt d‘Ekipp vu San Francisco souverän mat 27:10 a steet am NFC Championship Game.

Tennessee Titans vs Baltimore Ravens

Geckeg éischt Hallschent vun den Titans

D‘Baltimore Ravens sinn als stäerksten Ekipp aus der Regular Season an dës Playoffs eragaangen a waren och am Match géint d‘Titans de grousse Favorit, ma d‘Gäscht si phenomenal an de Match gestart. D‘Defense war richteg gutt ënnerwee, ma och d‘Offense war richteg staark. De Quarterback Ryan Tannehill huet an der éischter Hallschent zwou ganz staark Touchdown-Passe geheit an d‘Defense konnt eng Pass vum jonke Lamar Jackson interceptéieren. Esou ass den Underdog mat enger 14:6-Féierung an d‘Paus gaangen. Vun der Stäerkt an Dominanz vun de Ravens aus der Regular Season war an där éischter Hallschent kaum eppes ze gesinn. Si hu vill Feeler gemaach a virun allem dacks déi falsch Decisioune geholl.

Ravens starte mat groussem Feeler an 2. Hallschent

U sech ass d‘Offensiv vu Baltimore gutt an d‘zweet Hallschent erakomm a si hate sech schonn bis un d‘géigneresch 20-Yard-Linn no vir geschafft, ma do hu si de 4. Versuch ausgespillt an haten et net gepackt, dësen an e First Down ëmzewandelen, esou dass si de Ball hu missen ofginn an dat ouni ze scoren.

Derrick Henry mat zwee phenomenale Spillzich

D‘Titans waren also nees um Ball a wéi schonns géint d‘Patriots an der Wild Card Round hu si de Ball un den Derrick Henry ginn an dee war nees an Toppform. Mat engem Laf iwwer 66 Yards stounge si kuerz virun der Endzon. Do hu si am 3. Versuch de Quarterback vum Terrain geholl an de Snap goung direkt un de Running Back Derrick Henry, dee gepasst huet an an der Endzon de Corey Davis fonnt huet. Duerch dësen Trick-Spillzuch stoung et elo 21:6.

Nächst „Big Play“ vun der Titans-Defense Direkt nom Touchdown kruten d‘Ravens nees de Ball an direkt am éischte Versuch huet de Casey dem Lamar Jackson de Ball ewechgeschloen an en Titans-Spiller huet sech drop geheit an esou koume si nees no un der Endzon vun de Ravens un de Ball. An och déi Kéier hu si de Feeler vun de Ravens äiskal ausgenotzt a konnten eng weider Kéier scoren. De Quarterback Ryan Tannehill ass selwer an d‘Endzon gelaf an domat stoung et 28:6.

Weider Interception vum Lamar Jackson

An et ass weider einfach net gelaf bei de Ravens a virun allem net bei hirem Quarterback Lamar Jackson. Deen huet kuerz virum Enn vum 3. Véierel eng weider Interception geheit. Et war de Kenny Vaccaro vun der Defense, deen de Ball fänke konnt.

Ravens kommen net méi zeréck

Zwar konnt déi bescht Ekipp aus der Regular Season nach een Touchdown scoren, ma um Enn verléiere si nawll mat 12:28.

Wéi geet et weider?

An der AFC stinn d‘Titans also am AFC Championship Game an do kréie si et entweder mat de Kansas City Chiefs oder de Houston Texans ze dinn.

An der NFC kämpfen nach d‘Seattle Seahawks an d‘Green Bay Packers ëm eng Plaz am Championship Game géint d‘San Francisco 49ers.