An der Kombinatioun bei den Damme konnt sech d'Italienerin Federica Brignone duerchsetzen. Bei den Häre wënnt de Schwäizer Daniel Yule.

Bei den Häre konnt sech zu Adelboden an der Schwäiz de Lokalmatador Daniel Yule an enger spannender Course duerchsetzen. Den Henrik Kristoffersen konnt am 2. Laf nach vun der 8. op déi 2. Plaz no vir fueren an hat e Retard vun 23 Honnertstel. Drëtte gëtt de Marco Schwarz aus Éisträich mat engem Réckstand vun 28 Honnertstel.

An der Kombinatioun bei den Dammen um Zauchensee an Éisträich war d'Federica Brignone am Super-G dat séierst an huet sech dës Féierung och am Slalom net méi huele gelooss. Zweet gëtt d'Schwäizerin Wendy Holdener (+0,15 Sekonnen) virun der Italienerin Marta Bassino (+0,82 Sekonnen).