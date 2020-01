An der Finall vum ATP Cup zu Sydney wënnt Serbien den entscheedenden Dubbel a kréint sech soumat zum Gewënner.

Nodeems de Roberto Bautista mat 7:5 a 6:1 géint den Dusan Lajovic duerchsetze konnt, ass et dono mam Match tëscht den zwee Weltklasse-Spiller Novak Djokovic a Rafael Nadal weider gaangen. An déi zwee hunn d'Spectateuren mat engem héichklassege Match net enttäuscht. Am éischten Saz konnt de Novak Djokovic awer dominéieren a wënnt dësen mat 6:2. Mee am zweete Saz war dunn awer och de Rafael Nadal voll am Match a béid Spiller hu fantasteschen Tennis gebueden. Um Enn entscheet den Djokovic awer och den 2. Saz mat 7:6 fir sech a konnt soumat ausgläichen.

Am entscheedenden Dubbel sinn den Djokovic an Troicki op de Carreno a Lopez getraff. D'Serben konnten dëse mat 6:3 a 6:4 gewannen a soumat ass Serbien den éischte Gewënner vum nei gegrënnten ATP Cup.