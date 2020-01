Zu Oberhof an Däitschland konnt sech am Massestart de Martin Fourcade bei den Hären an d'Kaisa Mäkäräinen bei den Dammen duerchsetzen.

Bei staarkem Wand haten et d'Leefer an d'Leeferinnen am Massestart schwéier um Schéissstand a soumat goufe vill Feeler geschoss. Bei den Dammen louch d'Tiril Eckhoff no den éischten 2 Schéissen a Féierung mee huet dunn 3 Feeler geschoss an huet d'Féierung missen ofginn. D'Finnin Kaisa Mäkäräinen dogéint, ass um Schéissstand ganz cool bliwwen beim leschte Schéissen alles treffen a soumat dës Course gewannen.

© AFP

Bei den Hären huet de Fransous Martin Fourcade eng staark Leeschtung gewisen a konnt no der Victoire am Sprint e Freideg seng 2. Victoire an dëser Saison feieren. Op der leschter Ronn konnt den Arnd Peiffer nach de Simon Desthieux offänken a gëtt virum Fransous den zweeten.