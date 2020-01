Och dat zweet Sprangen op der klenger Schanz zu Val di Fiemme an Italien kann de Karl Geiger fir sech entscheeden.

An och déi Plazen hannendrun um Podium waren nämlecht besat wéi beim éischte Sprangen. Zweeten gouf nämlech de Stefan Kraft mat 280,5 Punkten an drëtten de Pol Dawid Kubacki mat insgesamt 278,2 Punkten. De Karl Geiger konnt mat 285,2 Punkten gewannen a baut domadder seng Féierung am Gesamtweltcup aus.