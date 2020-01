Zu Rupholding an Däitschland waren d'Plazen 2 an 3 fir d'Slowakin Paulina Fialkova an d'Schwedin Hanna Öberg.

Bei der Poursuite bei den Dammen huet kee Wee laanscht d'Tiril Eckhoff gefouert. D'Norwegerin konnt sech zu Rupholding an Däitschland virun der Paulina Fialkova aus der Slowakei an der Hanna Öberg aus Schweden duerchsetzen. D'Gewënnerin vum Sonndeg féiert och d'Gesamtwäertung am Weltcup un.