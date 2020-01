An der Nuecht op e Méindeg stoung an der NFL d'AFC Championship an d'NFC Championship um Programm.

Am éischte Match konnte sech d'Kansas City Chiefs mat 35:24 géint d'Tennessee Titans duerchsetzen, domat stoung d'Ekipp vum Trainer Andy Reid als éischte Finalist fest. Am zweete Match war et dunn eng dominant Prestatioun vun de San Francisco 49ers, déi mat 37:20 géint d‘Green Bay Packers gewanne konnten.

Domat spillen den 2. Februar am Super Bowl zu Miami d'Kansas City Chiefs an d'San Francisco 49ers géinteneen.

AFC Championship: Tennessee Titans vs Kansas City Chiefs

Titans komme besser an de Match

D'Tennessee Titans si gutt an de Match gestart. An hirem éischten Drive hate si ee gudde Mix aus Pass- a Lafspill an esou konnte si vill Yards maachen. Um Enn ass ee Field Goal dobäi erausgesprongen, esou dass si mat 3:0 a Féierung gaange sinn.

D'Chiefs hirersäits koumen an hirem éischten Drive net iwwer en 3-and-out eraus a waren de Ball also direkt nees lass.

D'Titans hunn dat dunn och direkt nees ausgenotzt. An der Ufanksphas huet op en Neits hiert Lafspill mat hirem Star-Running-Back Derrick Henry gutt fonctionéiert. Um Enn war et och den Henry, dee mam Ball an d'Endzon lafe konnt, esou dass et 10:0 stoung.

Mahomes gëtt waarm

Dono ass d'Offense vu Kansas City awer un d'Rulle komm. Mat e puer richteg gudde Passe vum Patrick Mahomes sinn d'Chiefs séier bis kuerz virun d'Endzon komm an do huet de Mahomes de Ball op den Tyreek Hill ginn, deen op 7:10 verkierze konnt.

© AFP

Titans confirméiere gutt Leeschtung aus 1. Véierel

Uschléissend konnten d'Titans den ale Virsprong awer nees hierstellen. Op en Neits si si gutt gelaf mam Derrick Henry an och de Quarterback Ryan Tannehill huet ëmmer nees gutt Passe geheit. Um Enn huet den Dennis Kelly de Ball an der Endzon gefaangen an et stoung 17:7.

28 Punkten hannertenee fir d'Chiefs

Wéi ee schonns an der Divisional Round géint d‘Texans gesinn huet, wann d'Chiefs-Offense bis richteg am Match ass, si si kaum opzehalen an esou war et och nees e Sonndeg den Owend. 28 Punkten, heescht 4 Touchdowns, hu si realiséiert, ouni dass d'Titans score konnten. Den Damien Williams ass fir een Touchdown gelaf, de Quarterback Patrick Mahomes huet zwou weider Touchdown-Passe geheit an ass och nach selwer fir een Touchdown gelaf. Domat stoung et 35:17 an domat war eng Virentscheedung gefall.

Titans packen d'Sensatioun net

Zwar ass den Titans nach een Touchdown gelongen, ma méi war net méi dran. Um Enn war d'Chiefs-Defense ze staark an et war net méi genuch Zäit op der Auer, esou dass d'Chiefs schlussendlech mat 35:24 gewannen an domat am Super Bowl stinn.

NFC Championship: Green Bay Packers vs San Francisco 49ers

49ers dominéieren op ganzer Linn

An der éischter Hallschent kruten d'Packers kaum ee Fouss op de Buedem. D'Offense huet, ofgesi vum 1. Drive, all kéiers, wa si an der 1. Hallschent um Terrain waren, gescored. An dobäi huet den Jimmy Garoppolo, de Quarterback vun de 49ers de Ball nëmme 6 Mol gepasst. Dat louch dorunner, dass d'Lafspill esou gutt fonctionéiert huet. De Running Back Raheem Mostert krut 14 Mol de Ball an ass domat ganzer 160 Yards gelaf an huet dobäi 3 Mol de Ball an d'Endzon gedroen. Dobäi koumen nach 2 Field Goals vun hirem Kicker Robbie Gould, esou dass hinnen offensiv 27 Punkte gelonge sinn.

Dass d'Offense esou vill um Terrain war, louch awer virun allem och un der phenomenaler Aarbecht vun der 49ers-Defense. Si konnten d'Packers Offense, ugefouert vum Aaron Rodgers, ëmmer nees stoppen. Dobäi kënnt, dass hinnen ee Fumble gelongen ass an eng Interception. Weider konnte si de Rodgers ëmmer nees ënner Drock setzen an esou bal komplett aus dem Match huelen. An der Paus stoung et 27:0.

Packers kommen endlech op d‘Scoreboard

No der Paus dunn e bëssen Hoffnung fir d'Green Bay Packers. No enger Pass vum Rodgers op den Jones ass hinnen hiren éischten Touchdown gelongen, ma dat war en haart Stéck Aarbecht. Ënnert anerem hu si dofir een Trick-Spillzuch gebraucht.

Rodgers hält Packers am Match

Nom Touchdown vun de Packers konnt d'49ers-Offense och direkt nees punkten, dat op en Neits duerch de Raheem Mostert, schonn säi 4. Touchdown am Match.

© AFP

Dono konnten d'Packers hire Réckstand awer nach weider verkierzen, dat duerch zwee Touchdowns. Dës waren awer och just méiglech duerch zwou ganz staark Passe vum Aaron Rodgers. Eemol huet hien den Jimmy Graham fir iwwer 40 Yards fonnt an eemol den Davante Adams fir iwwer 60 Yards. Domat stoung et Mëtt vum leschte Véierel 20:34 aus der Siicht vu Green Bay.

Richard Sherman entscheet de Match

Kuerz virum Enn vum Match hunn d'Packers nach eemol alles probéiert, fir ze gewannen an dofir hu si misse Risiken huelen. An do war et de Richard Sherman, deen eng Pass vum Rodgers interceptéiere konnt, esou dass d‘49ers um Enn mat 37:20 gewannen.

Den 2. Februar kënnt et dann also am Super Bowl zu Miami zum Duell tëscht de Kansas City Chiefs an de San Francisco 49ers.