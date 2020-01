D'Lëtzebuergerin ass iwwer 200 Meter Crawl zwou Honnertstel ënnert hirem nationale Rekord bliwwen an huet sech als 8. fir d'Finall qualifizéiert.

E Samschdeg huet d'Monique Olivier beim Euro Meet an der Coque hiren zweete Lëtzebuerger Rekord bannent 2 Deeg opgestallt, dës Kéier iwwer 200 Meter Crawl. Mat enger Zäit vun 2 Minutten, enger Sekonn a 85 Honnertstel huet si hiren eegenen nationale Rekord aus dem Joer 2019 ëm zwou Honnertstel verbessert.

D'FLNS-Schwëmmerin huet als 8. ugeschloen a steet domadder och e Samschdeg den Owend an der Finall.

E Freideg den Owend hat d'Monique Olivier d'B-Finall iwwer 200 Meter Papillon gewonnen.

Mat 2 Minutten, 15 Sekonnen an 58 Honnertstel war d'Lëtzebuergerin e Freideg bal dräi Sekonne méi séier, wéi zu Edinburgh, wou si am Mäerz 2019 2:18,7 geschwommen ass.

Julien Henx

Iwwer 50 Meter Crawl steet de Julien Henx an der B-Finall. De Lëtzebuerger huet no 22 Sekonnen an 81 Honnertstel als 13. ugeschloen an ass mat dëser Zäit 10 Honnertstel iwwert sengem eegenen nationale Rekord bliwwen.