Bei den Dammen hu sech d'Ashleigh Barty a Sofia Kenin scho qualifizéiert.

De Roger Federer steet bei den Australian Open an der Halleffinalle. Hien huet sech géint den Tennys Sandgren a 5 Sätz (6:3,2:6,2:6,7:6,6:3) duerchgesat . Fir ze wannen, huet de Federer misse 7 Mätchbäll ofwieren.

An der zweeter Véierelsfinall vum Dag huet den Novak Djokovic sech an 2 Säz (6:4,6:3,7:6) géint de Milos Raonic duerchgesat. Domadder kënnt et an der Halleffinall zum Duell Federer-Djokovic.

Bei den Dammen huet d’Ashleigh Barty d’Petra Kvitova mat 7:6 a 6:2 geklappt a sech fir d’Halleffinall qualifizéiert. Hei trëfft si op d'Sofia Kenin, déi sech mat zwee Mol 6:4 géint Ons Jabour behaapt huet.

E Mëttwoch da sinn déi aner Véierelsfinallen: Hei spille Wawrinka-Zverev an Nadal-Thiem bei den Hären a Kontaveit-Halep a Muguruza-Pavlyuchenkova bei den Dammen.