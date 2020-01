D'Ekipp vum President Gérard Lopez huet an den Aachtelsfinalle vun der Coupe de France mat 1:2 de Kierzere gezunn.

SAS Épinal - OSC Lille 2:1



0:1 Remy (8'), 1:1 Krasso (56'), 2:1 (Krasso 62')

Am Match tëscht Épinal a Lille hat den éischte Gol net laang op sech waarde gelooss. An der 8 Minutt ass dem Gérard Lopez seng Ekipp mat 1:0 a Féierung gaangen. An der zweeter Hallschecht hunn d'Géigner, déi an der Nationale 2 spillen, awer Gas ginn. Et war de Krasso, deen an der 56. a 62. Minutt e Gol geschoss huet.

Dynamo Dresden - Karlsruher SC 1:0

1:0 Hoffmann (43')

E Mëttwoch den Owend war an der 2. Bundesliga an Däitschland ee Lëtzebuerger am Asaz. Den Dirk Carlson stoung beim Karlsruher SC an der Startformatioun. Auswäerts hu si sech mat Dynamo Dresden gemooss. Fir den 1:0 hat den Hoffmann an der 43. Minutt gesuergt. Dat war och den Endstand.