"Vum Flüchtling zum Profisportler", esou kéint een d’Geschicht vum Issa Isakov an e puer Wierder resuméieren.

Hien ass 2006 aus Tschetschenien geflücht, mä um Ufank hat hie Problemer, sech a senger neier Heemecht ze integréieren. Du gouf hien op de Projet "Street Sport" vun Inter-Actions opmierksam. Hien huet do MMA trainéiert. "Mixed Martial Arts" ass och ënnert Kampfsportler net onëmstridden. Et wär ze vill brutal, soen d’Kritiker, mä dem Issa Isakov huet grad dee Sport gehollef, säi Liewen an de Grëff ze kréien. Bei "Street Sport" geet et nämlech net nëmmen ëm de renge Sport. Et ass e soziale Projet: Integratioun duerch Sport quasi.

De Miki Vujovic schafft net nëmmen als Trainer hei, hien ass och Sozialaarbechter: "Um Ufank war den Issa vill ze vill aggressiv. Fir hie war alles e Kampf, et war ëmmer liewen oder stierwen." De Miki huet net nëmme vill mam Issa trainéiert, si hunn och vill matenee geschwat. "Ech hu vill vum Miki geléiert, hien huet mir ganz vill bäibruecht, ech krut vill kleng psychologesch Lektiounen", kuckt den Issa Isakov op déi Zäit zeréck.

D’Konzept vu "Street Sport" goung beim Issa also op. Mëttlerweil huet hien e festen Job, an zwar als Sécherheetsmann am Abrigado, der sougenannter Fixerstuff op der Gare. An och sportlech huet hien de grousse Sprong gepackt. De fréiere Flüchtling bedreift MMA mëttlerweil op professionellem Niveau. Am Dezember ass hien op engem prestigiéisen Turnéier a Saudi-Arabien ugetrueden a konnt säi wichtege Kampf esouguer gewannen. Hien trainéiert nach ëmmer am Projet "Street Sport". Well et eng gutt Geleeënheet ass, säi Sport ze bedreiwen. A well hie fir déi Jonk, déi hei trainéieren, e grousst Virbild ass. Hie gëtt hinnen eng Perspektiv a weist hinnen, dass dat, wat den Trainer a Sozialaarbechter Miki an der Theorie priedegt, och an der Realitéit funktionéiere kann.