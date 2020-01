An der eerste Divisie an Holland huet sech Maastricht e Freideg den Owend mat 3:1 géint Jong PSV Eindhoven duerchgesat.

An der Ligue 2 a Frankräich stoung de Vincent Thill e Freideg den Owend eng weider Kéier net am Kader vu senger Ekipp US Orléans. Auswäerts gouf et dann och eng weider Néierlag. Orléans huet géint Clermont Foot kloer 1:3 verluer a bleift domadder weider op der leschter Plaz an der Tabell.

An Holland ass et dogéint fir den Enes Mahmutovic besser gelaf. An der 2. Divisioun stoung de Lëtzebuerger Nationalspiller 90 Minutte fir Maastricht um Terrain. Um Enn konnten hien a seng Matspiller sech iwwert eng 3:1-Victoire freeën.

E Freideg war et dann och d'Nouvelle, datt de Gerson Rodrigues op en Neits de Veräin gewiesselt huet. De Lëtzebuerger Nationalspiller spillt an Zukunft fir eng türkesch Ekipp an der Süper Lig.