Iwwerdeems huet Arsenal nëmmen 0:0 géint Burnley gespillt a Lazio Roum deklasséiert SPAL mat 5:1.

Bundesliga

1. FC Köln - SC Freiburg 4:0

1:0 Bornauw (29'), 2:0 Cordoba (55'), 3:0 Ehizibue (90+1'), 4:0 Jakobs (90+2')

D'Spectateuren hunn an deenen éischte Minutte kee gudde Fussball gesinn, dëst well béid Ekippen de Wee no fir net wierklech fonnt hunn. Ass et mol an engem Strofraum geféierlech ginn, war dëst duerch eng Standardsituatioun de Fall. Sou war och de Bornauw deen no engem Corner an der 29. Minutt den 1:0 fir d'Lokalekipp geschoss huet.

No der Paus huet de de Cordoba an der 55. Minutt no flotter Viraarbecht vum Uth de Score op 2:0 geschrauft. Köln war déi besser Ekipp, a Freiburg ass an der Offensiv net all ze vill agefall. Wou jidderee gemengt huet dës Partie géif mat 2:0 op en Enn goen, huet den Ehizibue an de Jakobs nach emol zougeschloen. Um Enn feiert Köln eng souverän 4:0-Victoire géint Freiburg.

SC Paderborn - VFL Wolfsburg (18h00)

Premier League

FC Burnley - FC Arsenal 0:0

D'Lokalekipp hat an der 1. Hallschent 2 gutt Chancen, ma de Ball ass all Kéiers knapps iwwert de Gol vum Leno gaangen. No er Paus hat den Aubameyang d'Chance fir den 1:0 ze markéieren, ma säi Kappball sollt de Gol net treffen. Béid Ekippen hunn sech an de Schlussminutten neutraliséiert, sou dass et beim 0:0 bliwwen ass.

Tottenham Hotspur - Manchester City (17h30)

Serie A

Juventus Turin - AC Florenz 3:0

1:0 Ronaldo (40'), 2:0 Ronaldo (80'), 3:0 De Light (90'+1)

Juventus Turin hat an der 1. Hallschent wuel méi Ballbesëtz, ma hunn si mat dëser Iwwerleeënheet net wierklech eppes wossten unzefänken. Sou waren et Gäscht déi an der 22. Minutt déi beschte Chance an deenen éischte 45 Minutten haten, ma de Szczesny huet de Ball konnte paréieren. Kuerz virun der Paus krut Juventus dunn e Eelefmeter, deen de Ronaldo äiskal verwandelt huet. Och an der 2. Hallschent krut Juventus Turin alt erëm een Eelefmeter zougesprach. De Ronaldo huet per Punkt op 2:0 erhéicht. An der Nospillzäit war et dunn den de Light, deen de Schlusspunkt an dëser Partie gesat huet.



AC Mailand - Hellas Verona

0:1 Faraoni (13'), 1:1 Çalhanoğlu (29')

Lazio Roum - SPAL

1:0 Immobile (3'), 2:0 Caicedo (16'), 3:0 Immobile (29'), 4:0 Caicedo (38'), 5:0 Adekanye (58'), 5:1 Missiroli (65')

De Favorit vu Roum huet SPAL äiskal erwëscht. No 3 Minutten huet de Stiermer vu Lazio, de Immobile dem Berisha am Gol vu SPAL keng Chance gelooss, an de Ball an de Filet gesat. Lazio Roum war déi ganze Match iwwer sengem Géigner méi wéi e Schratt viraus, an sou louch et an der Paus schonns 4:0 fir d'Lokalekipp. Nom Téi huet Roum de Match weider dominéiert, a kann de Match mat 5:1 gewannen.

Ligue 1

FC Metz - AS Saint-Étienne (17h00)

La Liga

FC Sevilla - Deportivo Alavés (18h30)

