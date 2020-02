Och de Laurent Jans stoung bei Paderborn um Terrain a spillt 1:1 op Schalke. Bremen verléiert géint Union Berlin a steet elo op der 17. Plaz.

21. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Schalke 04 - SC Paderborn 1:1

1:0 Kutucu (63.'), 1:1 Gjasula (82.')

Eng schwaach éischt Halschent kruten d'Spectateuren op Schalke an der éischter Halschent ze gesinn wou de Laurent Jans bei Paderborn an der Startopstellung stoung. Schalke ass net vill agefall sou dat et just eng gutt Golchance duerch de McKennie an der 35. Minutt gouf.

No der Paus ass Schalke dann awer besser an de Match komm a konnt sech direkt e puer gutt Golchancen erausspillen. An der 63. Minutt konnt dunn de Kutucu Schalke mat 1:0 a Féierung bréngen. Paderborn huet sech awer net opginn a konnt an der 82. Minutt no engem Korner duerch de Gjasula ausgläichen.

Hertha Berlin - Mainz 05 1:3

0:1 Quaison (17.'), 0:2 Quaison (82.'), 1:2 Bruma (85.', Eegegol), 1:3 Quaison (90.+4.', Eelefmeter)

An den éischte 45 Minutten huet Berlin op der ganzer Linn enttäuscht a konnte sech net eng richteg gutt Chance erausspillen. Mainz dogéint, bei deenen de Leandro Barreiro vun Ufank un um Terrain stoung, ass ëmmer rëm mat geféierleche Géigestéiss virun de Gol komm a konnt eng dovunner dann och fir den 1:0 duerch de Quaison an der 17. Minutt notzen.

Och no der Paus gouf et net vill Golchancen mee an der 82. Minutt huet de Quaison mat sengem zweete Gol mam 2:0 fir d'Virentscheedung gesuergt. Nëmmen 3 Minutte méi spéit stoung et dann awer 1:2 wéi de Bruma de Ball an den eegene Gol deviéiert huet.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:0

1:0 Waldschmidt (40.', Eelefmeter)

Mat engem glécklechen 1:0 fir Freiburg ass et an d'Paus gaangen wëll Hoffenheim war awer déi besser a méi aktiv Ekipp mee de Posch huet de Freiburger en Eelefmeter geschenkt deen de Waldschmidt äiskal an de Gol schéisse konnt. Och no der Paus hat Hoffenheim vill Chancen an huet dobäi och nach 2 mol de Potto getraff mee awer net de Gol. Domadder wënnt Freiburg glécklech mat 1:0 an Hoffenheim fiert mat eidelen Hänn nees heem.

Werder Bremen - Union Berlin 0:2

0:1 Bülter (52.'), 0:2 Bülter (72.')

VFL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf 1:1

0:1 Zimmermann (13.'), 1:1 Steffen (51.')

LINK: Frankfurt iwwerrennt Augsburg no staarker zweeter Hallschent