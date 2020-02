An der Bundesliga huet Frankfurt mat 5:0 géint Augsburg gewonnen. A Frankräich huet Lille mat 2:0 zu Angers gewonnen.

Bundesliga

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg

1:0 Chandler (37'), 2:0 Chandler (48'), 3:0 Silva (56'), 4:0 Kostic (89'), 5:0 Kostic (90')

E Freideg den Owend war an der däitscher Bundesliga den Optakt vum 21. Spilldag. D'Eintracht vu Frankfurt huet hei géint Augsburg näischt ubrenne gelooss a sech souverän mat engem 5:0 déi 3 Punkte geséchert. D'Ekipp vum Adi Hütter bleift domadder an der Réckronn ouni Néierlag.

No den éischte 45 Minutten hat et nach net no sou enger klorer Victoire fir Frankfurt ausgesinn. Duerch e Gol vum Chandler an der 37. Minutt loung ee mat 1:0 a Féierung. Augsburg hat bis dohinner souguer e bësse méi vum Match an och méi Chancen. An der zweeter Hallschent huet d'Lokalekipp dunn awer fir kloer Verhältnisser gesuergt an de Gäscht keng Chance méi gelooss, fir de Match eventuell nach ze dréinen. An der 48. Minutt hat de Chandler mat engem weidere Gol seng Faarwe mat 2:0 a Féierung bruecht. Nëmmen 8 Minutte méi spéit hat de Silva op 3:0 gesat a fir eng Virentscheedung gesuergt. Kuerz viru Schluss huet de Kostic mat Goler an der 89. an an der 90 Minutt fir d'5:0-Schlussresultat gesuergt.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Ligue 1

SCO Angers - Lille 0:2

0:1 Osimhen (14'), 0:2 Sanches (75')

An der Ligue 2 a Frankräich gouf et e Freideg den Owend an der Course ëm déi international Plazen eng wichteg Victoire fir Lille. D'Ekipp vum President Gérard Lopez huet sech auswäerts mat 2:0 géint Angers duerchgesat. D'Goler hunn den Osimhen an der 14. Minutt an de Sanches an der 75. Minutt geschoss. An der provisorescher Tabell ass een no dësem Erfolleg mat Stade Rennes op Plaz 3 gläichgezunn.

LINK Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

E Freideg den Owend stounge dann och e puer Lëtzebuerger Spiller am Ausland op den Terrainen.

Serie A

AS Roum - FC Bologna 2:3

0:1 Orsolini (16'), 1:1 Denswil (Selbstgol) (22'), 1:2 Barrow (26'), 1:3 Barrow (51'), 2:3 Mkhitaryn (72')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A