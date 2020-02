Iwwerdeems spillen de Racing an d'Jeunesse gläich a Munneref verléiert spéit géint Déifferdeng.

E Samschdeg huet sech Nidderkuer zum Start vun der Réckronn kloer mat 4:0 géint Hueschtert duerchgesat

F91 Diddeleng - Union Titus Péiteng 4:2

Vill Loft a Reen hunn et de Spiller net grad einfach gemaach zu Diddeleng. Déi éischt Chance vum Match hat no 7 Minutten den aktuellen Tabelleleader vu Péiteng. Den Abreu hat sech op der lénkser Säit duerchgesat an de Joubert am Gol eng éischte kéier op d'Prouf gestallt. An den nächste Minutten haten d'Gäscht méi vum Match a virum allem duerch den Hamzaoui a seng Flanken ass et ëmmer nees geféierlech ginn virum Gol vun den Diddelenger. No 25 Minutte war et de Sinani, dee sech géint 2 Spiller duerchgesat huet an aus spatzem Wénkel ofgezunn huet. De Ball ass allerdéngs knapps laanscht de Potto gaangen. Kuerz virun der Paus dann d'Féierung fir de Gaascht. De Gashi huet dem Joubert keng Chance gelooss an den 1:0 fir Péiteng markéiert.

Nom Säitewiessel sollt d'Partie nach méi interessant ginn. An der 51. Minutt war et de Sinani, deen als éischt op 1:1 ausgläiche konnt, zwou Minutte méi spéit dann de Keita, deen d'Diddelenger a Féierung bruecht huet. Péiteng war elo also nees gefuerdert a sou war et den Nanizayamo an der 64. Minutt, deen dem Joubert mat engem Schoss an de laangen Eck keng Chance gelooss huet. Den 2:2 sollt awer net all ze laang unhalen. De Sinani hat do nämlech eppes dergéint, wéi hie mat engem prezise Schoss an de lénksen Eck den F91 nees a Féierung bruecht huet. De Sinani war awer nach net fäerdeg mam Match a sou konnt hien an der 89. Minutt den Hattrick perfekt maachen. Mat sengem Gol zum 4:2 huet hien de Match entscheet an d'Victoire fir den F91 géint Péiteng geséchert.

© Bob Leven

US Munneref - FC Déifferdeng 03 1:2

Net laang huet gedauert bis et zu der éischter Chance fir de Gaascht komm ass. No engem Feeler vun der Munnerefer Defense ass de Buch un de Ball komm, konnt säi Schoss aus kuerzer Distanz awer net op de Gol bréngen. 4 Minutte méi spéit ass op der anerer Säit de Falade eleng op de Gol gelaf, ma och dëse Schoss ass just knapps laanscht der Gol gaangen. Eng onkonzentréiert Defense vun der Lokalekipp huet Deifferdeng an dem Buch no 10 Minutten eng weider Chance ginn, ma d'Prezisioun huet an der Ufanksphas nach e Bësse gefeelt. Trotz schlechte Wiederkonditiounen hunn d'Spectateuren e flotte Match mat ville Golchancen ze gesi kritt. Just d'Goler hunn an der éischter Hallschent gefeelt sou dass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass.

Knapps 10 Minutten nom Säitewiessel ass den Natami am Strofraum vum Lempereur geluecht ginn, sou dass dem Arbitter keng aner Méiglechkeet bliwwen ass wéi op de Punkt ze weisen. Den Natami ass selwer ugetrueden a konnt mat engem stramme Schoss den 1:0 markéieren. An de Mëttelpunkt ass den Natami just 7 Minutten drop dann anch eng kéier komm, wéi hien no engem Feeler um Lemperuer déi Giel-Rout-Kaart gesinn huet. Mat engem Mann méi huet sech Déifferdeng méi Chancen erausgespillt a sou war et de Franzoni, dee mat zwee Goler an zwou Minutten de Match gedréint huet. Sou waren et just nach 5 Mintten ze spillen, an deenen et Munneref net méi gelongen ass auszegläichen, sou dass Déifferdeng déi 3 Punkte mat Heem hëllt.

© Eugène Thommes

Racing Union - Jeunesse Esch 1:1

An der Ufanksphas huet sech d'Jeunesse schwéier gedoen an de Match ze fannen. D'Lokalekipp huet probéiert de Match ze gestalten, wat awer och net sou richteg gelongen ass. No 20 Minutten krut de Silva dann de Ball no engem Corner widdert seng Hand gekäppt, sou dass den Arbitter op Eelefmeter entscheet huet. De Soares ass ugelaf, ma hien huet de Ball vum Punkt iwwert de Gol geschoss, sou dass et beim 0:0 bliwwen ass. Ronn 5 Minutte méi spéit dann déi nächst Chance vun de Gäscht. De Faty huet de Ball iwwer riets eran an de Strofraum bruecht, wou den Todorovic mat sengem Schoss awer just de Potto getraff huet.

No der Paus war et den Nakache, deem den éischte Gol vum Match gelongen ass. D'Féierung vum Racing huet awer net laang gehalen. Just zwou Minutten drop war et nämlech de Boakye, dee mam kapp op 1:1 ausgegalch huet.

Mat deem Resultat ass de Match dann och op en Enn gaangen.

Victoria Rouspert - FC Millebaach Blue Boys 2:1

Déi éischt Chance op e Gol huet de Gaascht vun der Millebaach direkt genotzt a sou war et an der 11. Minutt de Rani, deen den 1:0 mat engem Schoss an de laange Wénkel markéiert huet. D'Äntwert vun der Lokalekipp huet net all ze laang op sech waarde gelooss. Ronn 5 Minutte méi spéit huet de Valente den Noschoss vum Weirich äiskal genotzt an op 1:1 ausgeglach. Doropshin huet Rouspert de match dominéiert, ma en zweete Gol ass an der éischter Hallschent net méi gelongen. Nom Säitewiessel hu sech d'Haushären dann awer fir hir gutt Leeschtung belount. An der 62. Minutt war et de Weirich, deen de Ball no engem gudden Zesummespill vun de Rousperter just nach de Ball hannert d'Linn gedréckt huet. Zum Schluss wënnt Rouspert doheem géint d'Millebaach mat 2:1.

© Alexandre Adam

FC Rodange - Etzella Ettelbréck 1:2

Zu Rodange haten am 1. Duerchgang béid Ekippen hir Problemer gudde Futtball ze spillen. Souwuel Rodange wéi och d'Etzella hunn nervös an hektesch gewierkt, sou dass just seele Chancen zestane komm sinn. Ouni Goler ass et also och an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel ass déi bescht Chance op e Gol fir Ettelbréck dann duerch e Fräistouss komm. Duerch dem Holtz säi Schoss op de Potto an dem Nicolay säin Noschoss op d'Lat hat de Gaascht direkt zwee Mol Pech mam Aluminium, sou dass et weiderhin beim 0:0 bliwwen ass. Virun allem huet sech de Match am duerch Zweekämpf ofgezeechent, ma am leschten Drëttel huet béiden Ekippen déi néideg Prezisioun gefeelt. No 72 Minutten war et dann den N'Cho deen d'Etzella a Féierung brénge konnt. 5 Minutte viru Schluss huet de Kadrija dann op 2:0 erhéicht. Zwar ass Rodange nach den Uschlossgol gelongen, ma fir ee Punkt ass et net méi duergaangen, sou dass d'Etzella zum Schluss mat 2:1 zu Rodange gewënnt.

CS Fola Esch - UNA Stroossen 2:1

Stroossen huet e gudde Start an de Match erwëscht an hat am Ufank méi vun der Partie. Den éischte Gol ass allerdéngs fir d'Lokalekipp gefall. De Corral ass an de Laf geschéckt ginn an huet virum Schon d'Nerve behal. No 26 Minutten stoung et domat 1:0 fir d'Escher Fola. D'Stroossener hu sech schwéier gedoen duerno nees d'Kontroll vum match ze iwwerhuelen, sou dass d'Fola ëmmer besser ginn ass. Mat der 1:0 Féierung ass et dann och an d'Paus gaangen. Ronn 20 Minutte viru Schluss huet den Arbitter dann op de Punkt gewisen. De Runser ass ugetrueden a réischt am Noschoss konnt hien den 1:1 markéieren. D'Fola huet gewisen, dass se nach un déi dräi Punkte gegleeft huet wat dann och an der 86. Minutt belount ginn ass. De Seydi huet de Gol no engem vermuttlechen Abseits geschoss, ma den 2:1 huet awer gezielt. Zum Schluss wënnt d'Fola also nach knapps géint d'Ekipp vu Stroossen.

© Steven Milbert

