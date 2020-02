Iwwerdeems setzt sech an der Premier League Arsenal géint Everton duerch a Sevilla klappt Getafe mat 3:0

Bundesliga

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 2:0

1:0 Diaby (25'), 2:0 Amiri (59')

No der 2:1-Victoire en Donneschdeg and er Europa League géint den FC Porto stoung e Sonndeg de Match géint den FC Augsburg um Programm. No 25 Minutten war et den Diaby, deen d'Werkself no enger Virlag vum Havertz a Féierung brénge konnt. Augsburg huet sech schwéier gedoen e Mëttel géint d'Lokalekipp ze fannen. No enger gudder Stonn huet den Amiri da sou gutt wéi alles entscheet, wéi hie mat engem Schoss aus ronn 20 Meter op 2:0 erhéicht huet.

VfL Wolfsburg - Mainz 05 4:0

1:0 Brekalo (21'), 2:0 Steffen (45'), 3:0 Gerhardt 49'), 4:0 Steffen (68')

Mam Leandro Barreiro, dee vun Ufank un am Asaz war, ass Mainz zu Wolfsburg an de Match gaangen. No 21 Minutten huet sech Wolfsburg mat engem Gol vum Brekalo a Féierung bruecht. Béid Ekippen hu sech net vill geschenkt, ma d'Wolfsburger ware virum Gol méi effektiv. Sou ass kuerz virun der Paus den zweete Gol gefall. De Steffen huet mam Kapp op 2:0 erhéicht a mat deem Tëschestand ass et dann an d'Paus gaangen. Den Trainer vun de Mainzer huet reagéiert, sou dass de Leandro Barreiro ausgewiesselt ginn ass. Ma och dat huet net all ze vill gehollef. 4 Minutten nom Säitewiessel huet de Gerhardt nämlech op 3:0 erhéicht an de Match sou gutt wéi entscheet. An der 68. Minutt huet de Steffen mat sengem zweete Gol dann definitiv alles kloer gemaach, sou dass Wolfsburg zum Schluss kloer mat 4:0 géint Maint gewënnt.

Premier League

Manchester United - FC Watford 3:0

1:0 Fernandes (42'), 2:0 Martial (58'), 3:0 Greenwood (75')

Manchester United huet um 27. Spilldag net vill ubrenne gelooss. Kuerz virun der Paus konnt de Bruno Fernandes, deen an der Wanterpaus vu Sporting komm ass, per Eelefmeter den 1:0 schéissen. No der Paus huet d'Lokalekipp weider net vill zougelooss a sou war et an der 58. Minutt de Martial, deen de wichtegen zweete Gol fir d'Red Devils markéieren konnt. 15 Minutte viru Schluss huet de Greenwood op 3:0 erhéicht an domat den Deckel op de Match gemaach. No der Victoire géint Chelsea wënnt Manchester United domat den zweete Match hannerteneen a steet an der Tabell weiderhin op der 5. Plaz.

Arsenal - Everton 3:2

0:1 Calvert-Lewin (1'), 1:1 Nketiah (27'), 2:1 Aubameyang (33'), 2:2 Richarlison (45+4'), 3:2 Aubameyang (46')

No net mol enger Minutt ass et de Gäscht duerch de Clavert-Lewin gelongen a Féierung ze goen. Arsenal huet sech vun deem fréie Schock awer gefaange krut an huet Drock op d'Ekipp vun Everton opgebaut. An der 27. Minutt war et dann den Nketiah, dee mat sengem Gol fir d'Gunners op 1:1 ausgläiche konnt. Arsenal huet weider Tempo gemaach a sou war et just 6 Minutte méi spéit den Aubmeyang, deen d'Lokalekipp a Féierung bruecht huet. Déi éischt Hallschent sollt awer net mat enger Féierung op en Enn goen. De Richarlison war et, deen an der 4. Minutt vun der Nospillzäit op 2:2 ausgeglach huet. Kuerz nom Säitewiessel dann awer nees d'Féierung fir Arsenal, nees war et den Aubameyang dee mat sengem zweete Gol op 3:2 setze konnt. Bei deem Resultat huet sech dann och näischt méi geännert.

Serie A

Genua - Lazio Roum 2:3

0:1 Marusic (2'), 0:2 Immobile (51'), 1:2 Cassata (57'), 1:3 Cataldi (71'), 2:3 Criscito (89')

Nodeems sech Juventus e Samschdeg eng Victoire geséchert huet, war Lazio Roum e Sonndeg géint Genua gefuerdert, fir net den Uschloss am Duell ëm de Cahmpionstitel ze verléieren. Mo just 2 Minutten ass de Gaascht dann och duerch e Gol vum Marusic a Féierung gaangen. No der Paus konnt den Immobile dann op 2:0 erhéijen, ma eng Decisioun war dat nach net. Just 6 Minutte méi spéit war et de Cassata, dee fir Genua op 2:1 verkierze konnt. Ronn 20 Minutte viru Schluss huet de Cataldi da rëm d'Féierung vun 2 Goler hiergestallt . De Gol zum 2:3 an der 89. Minutt ass dann ze spéit komm, sou dass Lazio weiderhin ee Punkt hannert dem Tabelleleader Juventus bleift.

AS Roum - Lecce 4:0

1:0 Under (13'), 2:0 Mkhitaryan (37'), 3:0 Dzeko (69'), 4:0 Kolarov (80')

Ligue 1

PSG - Bordeaux (21:00 Auer)

La Liga

Getafe - Sevilla 0:3

0:1 Ocampos (43'), 0:2 Fernando (67'), 0:3 Kounde (75')

A Spuenien ass et e Sonndeg zum Duell tëscht dem 3. an dem 4. an der Tabell komm. Virun allem Getafe huet an der Woch mat der Victoire géint Ajax gewisen, dass si de Moment an enger gudder Form sinn. D'Féierung ass awer fir de Gaascht vu Sevilla gefall. Den Ocampos konnt kuerz virun der Paus den 1:0 schéissen. Nom Säitewiessel ass et der Lokalekipp weiderhin net gelongen e Wee an de géigneresche Gol ze fannen a sou war et an der 67. Minutt de Fernando, dee fir Sevilla op 2:0 erhéicht huet. Knapps 10 Minutten drop huet de Kounde da mat sengem Gol zum 3:0 alles kloer gemaach. Duerch d'Victoire zitt Sevilla an der Tabell u Getafe laanscht.

Atlético Madrid - Villareal (21:00 Auer)

