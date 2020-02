Beim ITF Tennis-Tournoi an der Tierkei, konnt sech d'Eleonora Molinaro (WTA-239) an der 1/8 Finall an 2 Sätz géint eng däitsch Qualifikantin duerchsetzen.

Am Match géint d'Anna Gabric stoung et um Enn 6-3 a 6-2 fir d'Lëtzebuergerin. An der 1/4-Finall trëfft Lëtzebuergerin op d'Eliessa Vanlangendonck aus der Belsch, wat sech mat 2-6, 7-5 a 6-1 géint d'Caroline Werner aus Däitschland behaapte konnt.