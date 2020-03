Am Moment rullt de Ball am europäesche Futtball net. Kee Mënsch weess wéi et weider geet.

An de leschten Deeg ass och d'Sportswelt vum Coronavirus voll getraff ginn. All Sportsevenementer a Championnater goufen ofgesot. D'FLF war en Donneschdeg déi éischt Federatioun, déi de ganze Spillbetrib op Äis geluecht huet. Wéi et an de nächsten Wochen weider geet, ass komplett ongewëss. Där Meenung ass och de President vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun Paul Philipp, deen et absolut normal an dëser Situatioun fënnt, datt de Ball elo net méi rullt.

De Paul Philipp: Jo am ganze Lëtzebuerger Futtball. Dat ass eng Decisioun déi sech opgedrängt huet. Wéi et viru geet, weess am Moment kee Mënsch. Dofir hu mer och gesot, datt bis op Weideres net gespillt gëtt. Et ännert sech quasi all Stonn, an an den nächsten Deeg wäert et och esou weider goen. Dofir muss ee vu Woch zu Woch, am Interêt vun der Gesondheet vun all de Leit kucken.

An den internationale Medie ginn am Moment fir déi meescht Futtball-Championnater 3 Zenarie gezeechent. Deen éischt wär, d'Europameeschterschaft gëtt verluecht, an d'Championnater gi bis Enn Juni fäerdeg gespillt. Deen zweete wär, d'Saison gëtt ofgebrach a komplett annuléiert, an deen drëtte wär, d'Saison gëtt ofgebrach an déi aktuell Tabell gëtt geholl.

De Paul Philipp: Mir schwätzen am Moment iwwerhaapt net vun Optiounen. Mat der UEFA gëtt en Dënschdeg gekuckt wéi et international soll viru goen. Ech hoffen, datt Decisioune mat Sënn geholl ginn. Et misst gekuckt ginn, fir déi Saachen déi ugefaangen hu fäerdeg ze spillen, wéi d'Championnater, d'Coupen, d'Champions League an d'Europa League, an dat ka just mat sech bréngen, datt d'Europameeschterschaft 2020 ëm 1 Joer verluecht misst ginn.

No der Videokonferenz vun der UEFA mat hire 55 nationale Verbänn, geet de Paul Philipp dovun aus, datt och déi zwee Frëndschaftslännermatcher vun de Roude Léiwen de 26. Mäerz op Zypern an den 30. Mäerz a Montenegro ofgesot wäerte ginn.