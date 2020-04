A sech hätt den Heinz Thews no den Olympesche Spiller dëst Joer zu Tokio beim Lëtzebuerger Olympesche Comité an d'Pensioun solle goen.

D'Spiller goufen awer elo op dat nächste Joer verluecht an den Heinz Thews bleift dem COSL erhalen an dat als Directeur Technique. Ee Successeur gouf nämlech nach net fonnt. Den Heinz Thews seet, dass d'Decisioun, fir awer nach méi laang beim COSL ze bleiwen, gutt iwwerluecht war.

Heinz Thews bleift beim COSL/Reportage Rich Simon

"Es ist nicht unbedingt eine Ad-hoc Entscheidung gewesen die jetzt in den Tagen mit der Corona Krise getroffen wurde. Wir sind jetzt seit Anfang des Jahres im Gespräch und haben das als eine Möglichkeit gesehen. Die nicht ganz super verlaufene Situation mit meiner Nachfolge Regelung; Da sind wir dabei neue Fahrt aufzunehmen. Das bedeutet, dass wir noch ein bisschen Zeit brauchen um mit meinem Nachfolger noch eine gewisse Zeit arbeiten zu können. Daher ist eine Verlängerung sehr interessant gewesen."

Den Heinz Thews ass frou, dass hien nach ëmmer d'Vertraue beim COSL huet. D'Decisioun, fir ze bleiwen, ass him duerch d'Verréckele vun den Olympesche Spiller relativ einfach gefall.

"Dass die Verlegung der Olympischen Spiele uns jetzt noch zu zusätzliche Schwierigkeiten stellt, ist noch ein leichtes Plus was wir der Sache abgewinnen können. Damit wir geregelt über diese schwierige Zeit kommen und die Athleten weiter gut unterstützen können und eine gute Vorbereitung schaffen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mich gut fühle und glaube das ich voll einsatzfähig bin und das ich das auch durch die Corona Zeit noch überstehen kann. Ich meine, dass wir zusammen noch einen hervorragenden Job für unsere Athleten machen können."

Den Heinz Thews bleift dem COSL elo mol nach bis d'Wanterspiller 2022 zu Peking erhalen.