D'Lëtzebuerger Nummer 1 war déi lescht 19 Joer beim Veräin aus dem Bambësch lizenzéiert a wiesselt elo op d'Schéiss.

No der gudder Ënnerstëtzung wärend laange Joren, war lo an de leschte Saisone leider kee professionellen an oppenen Ëmgang op der Spora méi méiglech, schreift d'Mandy Minella an engem Communiqué.

Och wann de Wiessel elo nach net fir déi lafend Saison méiglech ass, well d'Spora d'Lizenz net fräi gëtt, freet sech déi fréier Nummer 66 an der Weltranglëscht, elo mat hire Fed-Cup Frëndinnen Anne Kremer a Claudine Schaul bei der Schéiss zesummen ze spillen.

Schreiwes vum Mandy Minella

Bonjour

Je voulais vous faire savoir qu'après des conversations très motivantes et productives en mars avec le TC Arquebusiers, j'ai décidé de changer de club. Après l'expiration du délai de transfert à l'amiable le 1er avril, pour être éligible à jouer cette saison,le Tennis SPORA a décidé de ne pas valider mon transfert donc il ne me sera plus possible de jouer pour le TC Arquebusiers cette saison.

Je quitte le Tennis SPORA avec de bons souvenirs et de la gratitude envers la Fondation et les anciens comités dirigeants du club, qui m'ont toujours soutenus sur mon chemin de joueuse de tennis professionnelle. Malheureusement un échange ouvert et professionnel n'était plus possible ces dernières saisons

Maintenant, j'ai hâte de passer de nombreuses années au TC Arquebusiers avec des beaux matchs par équipe et des projets intéressants. Jouer en équipe avec mes collègues et amies de FedCup apportera de nombreux grands moments. Le TC Arquebusiers pourra m'offrir un environnement professionnel et les meilleures conditions possibles pour avoir l'esprit libre jusqu'à la fin de ma carrière de joueuse de tennis professionnelle

Restez en bonne santé

Mandy