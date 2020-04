Wéi scho vill Federatioune virdrun, huet elo och d´FLNS decidéiert, datt wéinst dem Coronavirus bis den 31. Juli all Aktivitéiten ofgesot sinn.

Dat betrëfft net nëmmen d'Kompetitiounen am Schwammen, mee och am Waasserball, dem Synchronschwammen an och am Sprangen. D'FLNS huet och nach matgedeelt, dass d´Kader-Kritären op Äis geluecht ginn.

Alleguerten déi Athleten, déi awer elo schonns d'Konditiounen gepackt hunn, fir an ee méi héije Kader ze kommen, déi ginn eropgestuuft.

PDF: Schreiwes vun der FLNS