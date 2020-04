Duerch de Coronavirus goufen d'Olympesch Summerspiller zu Tokio op dat nächst Joer verluecht.

Déi ganz Kris huet natierlech och Auswierkungen op d'Lëtzebuerger Toppsportler an Olympiakandidaten. Dofir huet de Lëtzebuerger Comité Olympique elo e Moossnamepak decidéiert. All d'Athlete mat enger Olympiafërderung kënnen elo onkomplizéiert op de Budget 2020 zougräifen. D'Olympiafërderung geet och fir d'Athleten, déi Zil Tokio hunn, bis 2021 weider. All d'Athleten, déi elo duerch d'Coronakris bei de Reeskäschte méi Depensen haten, kënnen de Budget fir dee Posten opgestockt kréien.

Wat d'Kaderrevisioun vun de Wantersportaarten ugeet, gëtt déi dëst d'Kéier ewechgelooss. Bei de Summersportaarten gëtt d'Situatioun nach emol am Hierscht evaluéiert. Sollt sech erausstellen, datt et nach ëmmer schwiereg war, en normalen Kompetitiounskalenner ze hunn, géif och d'Kaderrevisioun vun deene Sportaarten ausfalen an all d'Athleten, déi nach weiderhin Leeschtungssport wëlle maachen, bleiwen dann automatesch am COSL-Elite respektiv Promotiounskader.