De Standard vu Léck gëtt an d‘D2 Amateur agestuuft, dat ass déi 4. Divisioun an der Belsch.

D‘Lizenzkommissioun huet dës Decisioun aus 2 Grënn geholl: Éischtens well d’Primmen u verschidde Spiller nach net ausbezuelt waren, an zweetens well bei der Vente vum Stadion d‘Liquiditéite vun der Stadiongesellschaft net kloer sinn.

D‘Rouches ginn awer géint dës Decisioun an Appell.