Déi grouss Sportinfrastrukture bleiwe bis déi lescht Phas vum Déconfinement, wat d'Coronakris ugeet, zou.

De Regierungsrot wäert awer an nächster Zukunft driwwer diskutéieren, wéi een d'Sportinfrastrukture fir Eenzelsportaarten, déi een am Fräie ka bedreiwen, kann opmaachen.

Sportminister mat Prezisiounen/Reportage Franky Hippert

De leschte Freideg hat den Dan Kersch op enger Pressekonferenz gesot, datt bis den 31. Juli d'Sportinfrastrukture zou géife bleiwen. Am RTL-Interview huet de Sportminister elo nach weider Prezisioune ginn.

"Déi grouss Sportinfrastrukture bleiwe bis déi lescht Phas vum Déconfinement zou. Doriwwer eraus wäert de Regierungsrot driwwer diskutéieren an nächster Zukunft, wéi een dann d'Infrastrukture kann opmaachen, fir Eenzelsportaarten ze bedreiwen, am Fräien, mat Betounung op Eenzelsportaarten am Fräien.", dat sot de Sportminister Dan Kersch am RTL-Interview. An et géif natierlech och eng Léisung gesicht gi fir den Héichleeschtungssport.

Fir de Sportminister Dan Kersch ass awer och kloer, datt een net vun engem Dag op deen aneren nees de Sportbetrib hei zu Lëtzebuerg normal ulafe ka loossen.

"Well ech mengen, datt et e falscht Zeeche wär, well am Moment si mer an enger Situatioun, wou honnerte Betriber ëm hir Existenz fäerten, well se eben nach net kënnen opmaachen, well mer d'Virsiicht walte loossen an et wär e falscht Zeechen, wann een dann am Fräizäitsport an am Sport géif maachen, wéi wann näischt wär. Dofir hu mer als Regierung déi Decisioun geholl."

A Rheinland-Pfalz zum Beispill si vun e Méindeg un nees verschidden Eenzelsportaarten am Fräie méiglech. Dozou gehéieren Tennis, Golf, Liichtathletik, Reiden, Rudderen a sou weider. Dat ganzt natierlech am Respekt vun den Hygiènes- a Verhalensreegelen, déi wärend der Conora-Kris gëllen. Vum 1. Mee un zielt dat dann och zum Beispill an Éisträich.

Dan Kersch iwwer Sportinfrastrukturen

D’CSV-Fraktioun mat hirer Spriecherin iwwer Sport Nancy Kemp-Arendt huet och „d’Chamberkommissioun Sport“ convoquéiert, fir vum Sportminister d’Exit-Strategie am Domaine vum Sport preziséiert ze kréien.

RTL-News: Fir de Beräich Sport - CSV-Fraktioun fuerdert Diskussioun iwwer Exit-Strategie