Zanter Woche gouf driwwer spekuléiert, zanter en Dënschdeg ass et offiziell: De fréieren Trainer vun der Fola sëtzt an Zukunft zu Hesper um Trainerstull.

De Jeff Strasser ass den neie Futtballtrainer vun Hesper. Et war an de leschte Woche jo en oppent Geheimnis, datt et fir de fréiere Bundesliga-Profi vum Escher Gaalgebierg an Direktioun Holleschbierg bei den neie Becca-Klub géif wiesselen.

De Strasser war déi lescht 10 Joer Trainer bei der Fola a stoung mat deene Rout-Wäissen 3 Mol um Enn vun der Saison ganz uewen an der Tabell.